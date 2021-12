Markovi vadí nekonzistentní rozhodování komisařů a Hamiltonovo počínání před restartem

Premiérový závod na městské trati v saúdskoarabské Džiddě poznamenalo několik incidentů mezi aspiranty na titul Verstappenem a Lewisem Hamiltonem.

Verstappen se při souboji s Hamiltonem dvakrát dostal v první zatáčce mimo trať a získal tím výhodu. Za jeden z incidentů dostal pětisekundovou penalizaci.

Když chtěl Verstappen Hamiltona na první místo pustit, před poslední zatáčkou výrazně zpomalil, pilot Mercedesu ale zezadu narazil do jeho vozu.

Red Bull také nebyl spokojen s počínáním Hamiltona při závodě, kdy podle nich při nájezdu na startovní rošt po prvním přerušení závodu Brit nedodržel maximální vzdálenost 10 délek vozu od soupeře před sebou.

„Naši inženýři se připravují, aby dokázali, že Max brzdil plynule, nebyl to test brzd, jak tvrdí Hamilton,“ řekl poradce Red Bullu Marko pro Motorsport.com.

„Pak narazil do našeho vozu, bohužel tím způsobil dvě řezné rány do zadní pneumatiky. Bylo to tak vážné, že už jsme nemohli zaútočit. Museli jsme snížit rychlost. To byla jedna věc.“

„Druhá věc se stala při druhém startu. Hamilton byl o více než deset délek (vozu) za ním. (Sebastian) Vettel za tohle v Budapešti dostal penalizaci. Tímto manévrem si ale (Hamilton) lépe připravil pneumatiky pro start. Pak vytlačil Maxe, žádná reakce. Máme proto pocit, že k nám není přistupováno stejně.“

Hamilton musel ke sportovním komisařům po sobotním tréninku, kdy nerespektoval žluté vlajky a také za incident s Nikitou Mazepinem, kdy měl pilot Haasu co dělat, aby se pomalu jedoucímu Hamiltonovi dokázal vyhnout. Ani za jeden z incidentů nebyl Hamilton penalizován.

„Je zde velmi jednostranné rozhodování,“ prohlásil Marko.

Do posledního závodu sezóny vstupují oba aspiranti na titul se shodným počtem 369,5 bodu. Při rovnosti bodů i po posledním závodě by se mistrem světa stal Verstappen, protože má více vítězství.

„Nemyslím si, že je důvod k tomu, aby se zklidnil,“ řekl Marko na Verstappenovu adresu. „Je to souboj mezi Mercedesem a Red Bullem a souboj mezi Maxem a Lewisem. A vzpomeňte si, co se stalo na Silverstonu a v Budapešti. Nezapomínejte na to.“