Markovi dorazily posily. Zůstávám u Red Bullu, hlásí

Včera se objevily informace, že Red Bull vyšetřuje Helmuta Marka kvůli možnému úniku informací do médií a že hrozí, že bude suspendován.

Markovi dorazily do Džiddy posily – konkrétně CEO Red Bullu Oliver Mintzlaff (na fotografii). Marko byl viděn s úsměvem v jeho společnosti, a tak ani jeho následná slova pro Sky Germany nepřekvapila.

„Byl to velmi dobrý rozhovor,“ řekl Marko. „Samozřejmě se do týmu musí vrátit klid. To má prioritu. Shodli jsme se na všech bodech. Budu zde pokračovat. Mám ještě tři roky platnou smlouvu. Ale musí se vrátit klid.“

Za Marka se ještě v pátek večer postavil Max Verstappen, na což byl poradce Red Bullu samozřejmě dotazován.

„Bylo to velmi působivé. Jsem mu za to velmi vděčný. Ale on je jeden z mála, kdo má pevný charakter a projevuje loajalitu.“

Marko uvedl, že tvrzení o úniku informací do médií jsou zcela nepravdivá. Distancoval se od anonymních e-mailů zveřejněných během GP Bahrajnu, ve kterých byl odkaz na cloud s údajnou Hornerovou komunikací, kvůli níž byl šéf týmu vyšetřován.

„Únik informací je naprostý nesmysl. Jsem rád, že zvládám používat svůj mobilní telefon. Nikdy jsem žádný z těch chatů neviděl.“

Předpokládá se, že Mintzlaff po Velké ceně Saúdské Arábie odcestuje do Dubaje, aby se setkal s thajskými většinovými vlastníky Red Bullu.

V krátkém projevu v paddocku v Saúdské Arábii Mintzlaff řekl: „Soustředíme se na závodění. S naším vedením jsme spokojeni.“