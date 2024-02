Marko: Wolff nemá žádnou šanci, aby přilákal Verstappena do Mercedesu

Konzultant Red Bullu Helmut Marko tvrdí, že se Totu Wolffovi nikdy nepodaří přivést Maxe Verstappena do Mercedesu.

Svět F1 stále žije dozvuky nečekaného přesunu Lewise Hamiltona z Mercedesu k Ferrari, který nastane v příštím roce.

V souvislosti s odchodem sedminásobného mistra světa z německé stáje je zřejmé, že její šéf Toto Wolff bude muset najít za Hamiltona náhradu.

Podle konzultanta Red Bullu Helmuta Marka by Wolff výhledově mohl do řad Mercedesu zkusit přilákat i současnou hvězdu rakouské stáje Maxe Verstappena.

„Toto se bude snažit, ale nebude úspěšný,“ řekl Marko v rozhovoru pro Sport.de.

„Max má dobrou paměť a na obvinění ze strany Mercedesu nezapomněl. Havárie na Silverstonu v roce 2021 a pozdější finále sezony v Abú Zabí jsou toho příkladem,“ nechal se slyšet 80letý Rakušan, který jinak přestup Hamiltona k Ferrari považuje za vynikající věc pro celou F1.

„Jsou pro to dva důvody: fascinace týmem Ferrari a to, že Hamilton už nemá důvěru v Mercedes. Myslím, že tento přestup napne přátelské vztahy mezi Wolffem a Fredem Vasseurem. Wolff Vasseura ve formuli 2 (nynější šéf Ferrari Vasseur dříve působil jako boss týmu ART v GP2, pozn. red.) vždycky prosazoval, a teď tohle...,“ naznačil Marko, že by mohlo dojít ke změně vztahů v zákulisí.

K nové jezdecké dvojici, jejíž služeb bude Ferrari využívat, Marko dodal:

„Leclerc má výhodu, pokud jde o jedno kolo. Hamilton je však silnější v průběhu celého roku a bude se politicky profilovat jako globální superstar Ferrari.“