Marko vzpomíná na počátky Verstappena. U Toro Rosso to se Sainzem nebyl zdravý vztah

Helmut Marko vzpomínal na příchod Verstappena do juniorského programu i jeho přechod z Toro Rosso do Red Bullu.

Velká cena Japonska 2014 se do historie formule 1 zapsala černým písmem kvůli nehodě Julese Bianchiho. Max Verstappen ale má na víkend v Suzuce jiné vzpomínky. Právě o tomto víkendu jen tři dny po svých 17. narozeninách poprvé usedl do vozu F1 v rámci závodního víkendu.

Verstappen v roce 2014 vládl evropské formuli 3. Ve Spa dokázal vyhrát všechny tři závody, o dalším víkendu na Norisringu to zopakoval. To už okolo něj kroužil Red Bull ale také Mercedes. Jeho výkonů si díky Gerhardu Bergerovi všiml Niki Lauda.

„Byl o dvě sekundy rychlejší než ostatní. Tam, kde ostatní už brzdili, on ještě řadil,“ vzpomíná na Norisring Helmut Marko pro Auto Motor und Sport.

Evropská F3 se pak přesunula do Ruska a následně se jelo na Red Bull Ringu. Verstappen se tam nedostal na stupně vítězů, za to však vykročil do F1 – jako nejmladší v historii.

„Přímo na závodním víkendu ve Spielbergu jsme mu učinili nabídku a řekli mu, že se musí rychle rozhodnout,“ řekl Marko. Oproti Mercedesu měl Red Bull jednu výhodu – mohl Verstappenovi nabídnout závodní sedačku.

Po třech trénincích na konci sezóny 2014 Verstappen v roce 2015 debutoval ve F1. V pátém závodě další sezóny se přesunul do Red Bullu, kde nahradil Daniila Kvjata.

Dvě mouchy jednou ranou

„Kvjat byl rychlejší než Ricciardo ve svém prvním roce v Red Bullu v roce 2015. Ve druhém roce si od prvního dne testování vzal do hlavy, že má problém s brzdami. Nejprve se to odrazilo v rychlosti, pak došlo k nehodám. Najednou pociťoval nejistotu. Museli jsme reagovat.“

Podle Marka se výměna hodila ještě z jednoho důvodu. „Měli jsme Sainze a Verstappena v jednom týmu. U Toro Rosso to nebyl zdravý vztah. Na jedné straně tu byl bystrý politik Carlos Sainz starší a na druhé emocionální Jos Verstappen. Někdy to bylo opravdu vyhrocené. S povýšením Maxe jsme to jedním tahem vyřešili. Sainzův otec byl samozřejmě k smrti uražený. Museli jsme ale udělat tvrdé kroky, i když z vnějšku to vypadalo harmonicky.“