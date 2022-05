Marko vysvětlil ztrátu na Ferrari v pátečních trénincích v Monaku

Druhý trénink v Monaku byl v režii jezdců Ferrari. Charles Leclerc zajel nejrychlejší čas, Carlos Sainz byl těsně druhý. Verstappen ztratil více než 4 desetiny.

„V současné době jsme v čase na jedno kolo příliš daleko za Leclercem,“ řekl po pátku Helmut Marko, kterého cituje RacingNews 365. „V dlouhých jízdách jsme byli na středních pneumatikách jasně lepší. Musíme vyřešit vyvážení.“

„S Maxem jsme záměrně něco zkoušeli s nastavením, ale nešlo to žádoucím směrem. V první zatáčce jsme trpěli hlavně nedotáčivostí, ale pak zase přetáčivostí. Po prvním tréninku se vyvážení zhoršilo. Změny, které jsme provedli, to zjevně nezlepšily. Je to hlavně v prvním sektoru, ale věříme, že známe příčinu.“