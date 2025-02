Marko vysvětlil, proč i v pokročilém věku stále pracuje pro Red Bull

Ačkoliv Helmut Marko nemá v týmu Red Bull výkonnou funkci, a dokonce není ani jeho přímým zaměstnancem (Rakušan má smlouvu s mateřskou firmou Red Bullu, která stáj vlastní), jeho vliv na fungování organizace z Milton Keynes je velký.

Marko, který s Red Bullem spolupracuje již od devadesátých let, přičemž od roku 2005 zastává pozici poradce, má mj. důležité slovo například při vybírání jezdeckých sestav. Na starost má rovněž juniorský program rakouské značky.

Vzhledem k tomu, že koncem dubna oslaví Marko již 82. narozeniny, patří tento doktor práv a bývalý závodník mezi nejstarší osoby v paddocku F1.

Přesto má stále chuť pokračovat v práci.

„Stále dělám tuto práci ze dvou důvodů: jedním z nich je spolupráce s Maxem (Verstappenem, pozn red.) a druhým je ochrana ducha Red Bullu a Dietricha Mateschitze v týmu. Respektive se o to alespoň snažím, protože není nikdo, kdo by mohl Mateschitze (zesnulého spoluzakladatele Red Bullu) skutečně nahradit,“ řekl Marko magazínu Formula 1.

„Pokud jde o Maxe, je to velký talent a výjimečný člověk. Je vším, co Red Bull představuje. Šéf vždycky říkal: my hvězdy nekupujeme, my je vytváříme. Max je toho dokonalým příkladem: je přímý, přístupný a skvělý sportovec. Je úžasné pracovat s někým takovým. Ještě nikdy jsem se necítil s žádným jezdcem tak spjatý. I když se Sebem (Vettelem) jsem si byl také velmi blízký,“ dodal na toto téma expilot F1.