Marko vysvětlil, proč dal Red Bull před lety přednost Pérezovi před Hülkenbergem

Poradce Red Bullu Marko Helmut přiznal, že nechybělo málo k tomu, aby stáj z Milton Keynes pro sezonu 2021 podepsala Nika Hülkenberga.
Nico Hülkenberg se letos, po více než 15 let po debutu v F1, dočkal svého prvního pódiového umístění v královně motorsportu, když v Silverstone dojel třetí.
Důvodů, proč jinak velmi respektovaný závodník čekal na podobný úspěch tak dlouho, je více. Mezi ty hlavní pak patří, že nikdy neměl k dispozici vůz, který by byl pravidelně schopen bojovat o nejvyšší umístění.
Několikrát ve své kariéře byl přitom Hülkenberg blízko tomu, aby si zajistil sedačku některého z top týmů. V minulosti se spekulovalo o tom, že měl Němec blízko přestupu k Ferrari, zatímco nyní konzultant Red Bullu Marko Helmut přiznal, že mezi zájemce o jeho služby patřila i stáj z Milton Keynes.
Konkrétně šlo o období, kdy Red Bull pro sezonu 2021 hledal náhradu za Alexandera Albona. Stáj, která od roku 2010 vyhrála celkem osm jezdeckých a šest týmových titulů, se však nakonec rozhodla angažovat Sergia Péreze.
„V té době byl Hülkenberg,myslím, spolukomentátorem televize Servus TV, takže už tam existovalo určité spojení (jde o televizi, kterou vlastní Red Bull, pozn. red.) a dokonce se začala vést jednání, pak ale Pérez vyhrál závod v Bahrajnu, a kvůli tomu se všechno obrátilo v jeho prospěch,“ řekl Marko pro F1-Insider.
Bývalý rakouský pilot F1 je dodnes přesvědčen, že kdyby k podpisu Hülkenberga došlo, fungovala by jeho spolupráce s hlavní hvězdou Red Bullu Maxem Verstappenem velmi dobře.
„Myslím, že by to bylo opravdu skvělé období, protože ti dva spolu velmi dobře vycházejí. Hülkenberg by byl navíc jistou sázkou na body, přičemž s naším vozem by určitě dosahoval top výsledků,“ dodal Marko.