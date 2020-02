Marko vyloučil zájem o Vettela. Má se snažit u Ferrari, nebo to zkusit u Mercedesu

Sebastian Vettel se nedávno objevil v Kitzbühelu na závodě světového poháru ve sjezdovém lyžováni a to společně například s jezdci Red Bullu. Podle Helmuta Marka Vettel sondoval zda by se mohl v roce 2021 vrátit do týmu. Poradce Red Bull to ale považuje za nereálné.

„Je čtyřnásobným mistrem světa a má vysoký plat,“ řekl Helmut Marko pro Auto Bild. „Také jsme již podepsali dlouhodobou smlouvu s Maxem Verstappenem, který nevyšel levně. Proto si nemůžeme dovolit podepsat další číslo jedna.“

„Ferrari se rozhodlo pro Leclerca a my pro Verstappena. Během této sezóny se bude muset Sebastian dostat na svůj vrchol. Doufám, že se auto přizpůsobí jeho jízdnímu stylu.“

„Pokud jasně porazí Leclerca, Ferrari o něm bude muset přemýšlet. Kromě toho by byl také zajímavým jezdcem pro Mercedes. Nemyslím si, že jeho německý pas by byl zrovna překážkou.“

Foto: Getty Images / Charles Coates