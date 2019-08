Marko volal v 8:42. Byl to šok, říká Gasly

O konci Gaslyho v průběhu sezóny se spekulovalo poměrně dlouho. Sám Gasly ale měl informace, díky kterým během letní přestávky spal poměrně klidně. Až do jednoho rána...

„Ráno jsem zjistil, že bylo rozhodnuto,“ reagoval na dotaz webu Crash.net, kdy se o výměně dozvěděl. Podle Gaslyho mu Marko volal v 8:42. Rozhodnutí pak Red Bull uveřejnil ve 12:30.

„Samozřejmě to byl určitý šok a zklamání, protože to není to, co mi bylo řečeno předtím a to i po Budapešti.“

Gasly se prý nechce pitvat v příčinách výměny. „V tuto chvíli to rozhodnutí nezmění. Je to minulost a já se musím soustředit pouze na současnost a budoucnost a na věci, které teď můžu s Toro Rosso změnit.“

„Svým způsobem se cítím docela dobře a plný energie, abych pro tým mohl udělat to nejlepší, co umím.“

Foto: Getty Images / Dean Mouhtaropoulos