Marko: Vettelův návrat do Red Bullu se nedá vyloučit

Podle poradce Red Bullu Helmuta Marka by bývalý závodník týmu Sebastian Vettel, který ukončil kariéru ve formuli 1, dobře zapadl do některé z pozic ve vedení rakouské stáje.

Svůj první start ve F1 za tým BMW Sauber ve Velké ceně USA 2007 jako náhradník za Roberta Kubicu ozdobil ziskem jednoho bodu za osmé místo. Ve druhé polovině sezóny pak nastupoval u Toro Rosso místo Scotta Speeda.

V mokré Velké ceně Itálie 2008 získal pro sebe a juniorský tým Red Bullu Toro Rosso první vítězství. Od sezóny 2009 se stal jezdcem Red Bullu, pro který získal v tom roce čtyři vítězství, včetně toho v čínské Šanghaji, které bylo první pro tým Red Bull.

V letech 2010 až 2013 získal čtyři tituly mistra světa v řadě. Rok 2014 spojený s nástupem hybridní éry ve F1 znamenal propad a sezónu bez jediného vítězství.

Zbytek kariéry pak Němec strávil ve Ferrari a poslední dvě sezóny v Astonu Martin. Po jeho posledním závodě Marko prozradil, že s Vettelem mluvil o možné manažerské roli, kterou by mohl zastávat.

„Není vyloučeno, že se vrátí do vysoké manažerské pozice. Brzy mi bude 80, to by bylo něco!“ řekl Marko pro Sky.

„Diskutovali jsme o tom a myslím, že kdyby se mu podařilo dostat do vysoké manažerské pozice, mohlo by ho to oslovit.

„Teď ho ale necháme zasadit nějaké stromy a pak uvidíme, co se stane. Určitě by měl potenciál a měl by na to tu osobnost. Slyšeli jsme zprávu. Máme dva týmy. Jsme otevření. Ale Sebastiane, to je opravdu něco jiného. Ve vrcholovém managementu musíš být v práci dříve, odcházíš později a dostaneš jen zlomek peněz, než na které jsi byl zvyklý jako jezdec!“