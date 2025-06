Marko: Verstappenovu frustraci vyvolalo nasazení tvrdých pneumatik

Až do závěrečných kol se zdálo, že se po letošní GP Španělska dočká Max Verstappen další chvály za to, jak s využitím alternativní strategie až do posledních metrů zatápěl jezdcům McLarenu.

Události posledních kol však Verstappena uvrhly do úplně jiného světla.

Nizozemec nejprve doplatil na to, že během neutralizace závodu těsně před koncem velké ceny neměl (na rozdíl od svých soupeřů) k dispozici čerstvé měkké a ani středně tvrdé pneumatiky, takže mu Red Bull nasadil novou tvrdou sadu.

A ačkoliv se již nedozvíme, zda nebylo v danou chvíli lepší raději zůstat na opotřebovanějších měkkých pneumatikách, případně přezout na jinou, o něco čerstvější, sadu, bylo zřejmé, že Verstappen bezprostředně po restartu na své soupeře ztrácel.

To vyústilo v několik soubojů, včetně toho, který Nizozemec svedl s Georgem Russellem hned po restartu.

Verstappen se sice Russellovi ubránil, avšak za cenu vyjetí mimo dráhu. Tým mu proto nařídil, aby svoji pozici pilotovi Mercedesu přenechal. Šlo přitom o zbytečné rozhodnutí, jelikož komisaři FIA později uznali, že Verstappen svoji pozici vůči Russellovi uhájil bez porušení pravidel.

To však nezměnilo nic na to, že Verstappen sice Russellovi pozici vrátil, ale způsobem, kdy nejprve nakrátko zvolnil, a když byl Brit na jeho úrovni, opět přidal na tempu, což vyústilo v kolizi, za níž dostal závodník Red Bullu penalizaci.

Ta ho přitom vyšla pořádně draho, protože kvůli ní přišel o pátou příčku a musel se spokojit jen s bodem za příčku desátou. Verstappen navíc dostal další trestné body a reálně mu hrozí, že si bude muset dát neplánovanou pauzu kvůli zákazu startu.

Ke zkratu Verstappena se po závodě vyjádřil také konzultant Red Bullu Helmut Marko.

„Ukázal emoce. Šlo o docela ostré souboje,“ řekl Rakušan pro Motorsport Total.

„Verstappenova frustrace pravděpodobně plynula z nasazení tvrdých pneumatik. Tým si neuvědomil, že se tyhle pneumatiky budou (při restartu, pozn. red.) špatně zahřívat. Tahle frustrace se pak samozřejmě projevila i v jeho jezdeckém stylu,“ dodal Marko.