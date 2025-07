Marko: Verstappen věděl, že Horner bude odvolán

Přestože F1 momentálně zažívá „minipřestávku“ mezi závody v Silverstone a ve Spa, nebyl svět královny motorsportu během této doby ochuzen o horkou novinku v podobě odvolání Christiana Hornera z funkce šéfa Red Bullu.

Představitelé rakouské stáje toto rozhodnutí příliš nekomentují, což je i případ poradce Red Bullu pro motorsport Helmuta Marka.

Rakušan nicméně v rozhovoru pro médium OE24 alespoň přiznal, že hlavní jezdecká hvězda Red Bullu, kterou je Max Verstappen, o chystaném konci Hornera věděla dopředu.

„Max to věděl. Nechci k tomu ale říct už nic dalšího,“ uvedl Marko, který se rovněž vyjádřil ke spekulaci, podle které by Verstappen mohl po letošní sezoně zamířit k Mercedesu, a to i v kontextu toho, že se Nizozemec podle několika indicií nedávno zřejmě sešel se šéfem německé stáje Totem Wolffem.

„Max se může setkat s kýmkoli chce. Máme s ním platnou smlouvu do roku 2028 a předpokládáme, že Max u nás zůstane,“ podotkl Marko.