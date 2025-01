Marko: Verstappen bude do sezony 2026 vstupovat jako pilot Red Bullu a pětinásobný šampion

Konzultant Red Bullu Helmut Marko nemá obavy, že by Max Verstappen po nadcházející sezoně přestoupil ke konkurenci.

Přestože má Max Verstappen s Red Bullem platnou smlouvu až do konce sezony 2028, od loňského roku se poměrně čile spekuluje o tom, že by Nizozemec mohl stáj z Milton Keynes opustil předčasně.

Vloni se hovořilo o tom, že by o jeho služby mohl mít zájem Mercedes, zatímco v poslední době byl Verstappen spojován s možným přestupem do Astonu Martin, který má velké ambice a do svých řad již zlákal mj. i legendárního konstruktéra Adriana Neweyho.

V tomto kontextu se objevily i zprávy, podle kterých Aston Martin již láká potencionální sponzory na to, že jej v dohledné době Verstappen posílí.

Vše je navíc umocněno tím, že existují pochyby ohledně konkurenceschopnosti Red Bullu od sezony 2026, vzhledem k tomu, že si tým poprvé v historii bude vyrábět pohonné jednotky sám – byť ve spolupráci s automobilkou Ford.

Poradce Red Bullu pro motorsport však nemá strach, že by rakouský tým o čtyřnásobného šampiona přišel již po skončení nadcházející sezony.

„Obsah smlouvy nekomentuji, ale v každém případě jsme přesvědčeni, že Maxovi můžeme poskytnout dobrý vůz. Naši inženýři udělali dobrý pokrok. Jsme optimističtí,“ řekl Marko německému časopisu Sport Bild.

„Vím také, jak je Red Bullu věrný a vděčný. Proto bude jezdcem Red Bullu i v roce 2026, a to jako pětinásobný mistr světa,“ dodal bývalý pilot F1.