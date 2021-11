Marko věří, že Hamilton ještě nasadí další motor. Popsal rozložení sil

Max Verstappen vyhrál v USA na trati, která dříve seděla Mercedesu. „Výhra byla neuvěřitelně důležitá z morálního hlediska. Poslední tři závody obecně. Získali jsme více bodů, než se počítalo. Čekali jsme maximálně remízu, ale spíše ztrátu. Nyní máme náskok 12 bodů,“ řekl Helmut Marko pro Auto Motor und Sport.

Nyní čekají Red Bull dva okruhy, které by mu mohly sedět. V Mexiku díky nadmořské výšce budou těžit z turba Hondy.

Marko popsal současné rozložení sil. Mercedes má podle něj více výkonu. Na dlouhých rovinkách mu také pomáhá klesající zadní část vozu.

Pokud jde o šasi, je to podle Marka jak kdy. Mercedesu hodně pomohlo vylepšení v Silverstonu.

Marko také přiznal, že Red Bull mívá problémy s nastavením. Pokud mu ale vyjde, je rychlý.

„Myslím, že to hodně souvisí s venkovními teplotami a stavem asfaltu,“ řekl Marko.

Důležitá bude také spolehlivost a případné nasazování nových komponent.

„Pokud závod proběhne normálně a nedojde k nehodám, můžeme s našimi motory dojet sezónu,“ řekl Marko. A Hamilton? „Naše informace, naše naděje je, že Hamilton bude muset provést výměnu.“

Marka se také zeptali, zda je v současném souboji důležitější lepší vůz nebo jezdec.

„Jezdec. Především musí být oba týmy co nejbezchybnější. Mercedesu ani nám se to zatím nepodařilo. Chyby jsou minimální, pokud jde o strategii, přípravu a zastávky v boxech. Celý balíček tedy musí být dobrý. Je ale vidět, že Bottas má tu a tam dobrý den a je vpředu. Totéž platí pro Péreze. Nikdo však nedokáže držet krok s oběma nejlepšími. Rozdíl je v jezdci.“

Porsche potvrdilo, že zvažuje vstup do F1. Před pár lety se hodně spekulovalo, že by některá ze značek VW mohla do F1 vstoupit jako partner Red Bullu. Ten však nyní buduje vlastní motorové oddělení, které má být podle Marka hotové v dubnu nebo květnu.

„Všechno zvládneme sami. Pokud se objeví partnerství, které ještě více zvýší naši sílu, naši kvalitu, pak to určitě budeme řešit a diskutovat o tom.“