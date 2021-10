Marko varuje. Mercedes je na rovinkách neuvěřitelně rychlý, musíme něco udělat

Lewis Hamilton nasadil v Turecku nový spalovací motor. Spekuluje se o problémech Mercedesu v oblasti spolehlivosti, na což by ukazovaly i dřívější problémy některých jezdců ze zákaznických týmů.

Helmut Marko si však všímá něčeho jiného. „Musíme něco vymyslet, protože Mercedes je na rovinkách strašně rychlý,“ řekl Marko rakouské televizi ORF. „Byli tady skoro o 15 km/h rychlejší... jako když jedete s DRS.“

„Je to takhle už od Silverstonu a ten rozdíl se jen zvětšuje....Ta převaha motoru, nevím, čím to je a co s tím můžeme dělat. Musíme ještě více optimalizovat šasi, abychom to zase trochu vyrovnali.“

Výrobci mohli mezi koncem loňské a koncem letošní sezóny nasadit jednu novou specifikaci komponent. Ferrari nedávno aktualizovalo svou hybridní část, Honda nasadila ve Spa novou baterii. Mercedes v průběhu sezóny vylepšení nenasazoval, udělal to už na začátku sezóny.

Není to však poprvé, co se o sezónním zlepšení pohonné jednotky diskutuje. Red Bull se nedávno obrátil na FIA kvůli mezichladiči Mercedesu, ale federace nic, co by bylo proti pravidlům, nenašla.

Na začátku roku byla situace opačná. Toto Wolff tvrdil, že se Honda od Velké ceny Francie zlepšila. Red Bull argumentoval nižším přítlakem.