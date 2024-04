Marko: V Číně si Ricciardo vedl lépe než v předchozích závodech, ale o všechny šance ho obral Stroll

Ačkoliv Daniel Ricciardo vstupoval s týmem RB do letoška s tím, že se pro příští ročník může dočkat povýšení do Red Bullu, Australanovi probíhající sezona zatím nevychází tak, jak by si představoval.

Rodák z Perthu totiž v prvních pěti velkých cenách roku 2024 nedokázal ani jednou bodovat.

Naposledy v Číně nicméně Ricciardo dokázal zastínit svého kolegu Júkiho Cunodu, a to i přesto, že 34letého závodníka ze závodu vyřadil Lance Stroll poté, co do něj krátce před restartem závodu zezadu naboural.

K výkonu Ricciarda v Šanghaji se ve svém sloupku pro web Speedweek vyjádřil poradce Red Bullu Helmut Marko.

„V Číně se Ricciardovi dařilo mnohem lépe,“ uznal Marko, jenž zároveň připomněl, že měl Australan k dispozici nové šasi.

„Myslím, že to mělo pozitivní dopad na jeho psychiku,“ všiml si 80letý Rakušan, který zároveň litoval, že byl Ricciardo připraven o šanci bojovat o dobrý výsledek kvůli kolizi se Strollem.

„Připadá mi každopádně neuvěřitelné, že Ricciarda Lance Stroll nazval idiotem,“ podivil se Marko.

Těžká trať pro nezkušené

Poradce Red Bullu se rovněž zastal druhého pilota týmu RB Júkiho Cunody, kterému se v Šanghaji tolik nevedlo.

Podle Marka mladý Japonec doplatil na to, že na čínském okruhu startoval poprvé.

„Jestliže se podíváme na Oscara Piastriho, tedy dalšího jezdce, který jel v Číně poprvé, zjistíme, že byl Australan v závodě o půl sekundy až celou sekundu pomalejší než Lando Norris. Šanghaj je tedy rozhodně tratí, kde se počítají zkušenosti,“ poukázal Marko.

„V závodě byly Cunodovy časy na kolo na úrovni Ricciarda. Měl šanci získat body, ale Magnussen (který Japonce vystrčil z dráhy, pozn. red.) tuto naději zmařil,“ dodal bývalý pilot F1.