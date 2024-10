Marko už má představu o sestavách obou týmů. Vedle Verstappena by chtěl ideálně juniora

Liam Lawson od Austinu nahradí Daniela Ricciarda u týmu VCARB. Smlouvu má ale zatím jen do konce sezóny – tedy na šest závodních víkendů.

Max Verstappen má dlouhodobou smlouvu. Pérez má sice pro příští rok smlouvu také, ale kvůli svým výkonům nemá nic jistého. Kromě Cunody a Lawsona by mohl do hry vstoupit také Isack Hadjar, který momentálně bojuje ve F2 o titul. Na Bortoleta ztrácí 4,5 bodu.

„Nevím, v kolika závodech byl (Lawson vloni) rychlejší než Júki, ale proto jsme se rozhodli, že teď je čas na srovnání s Júkim. Kdo z nich dvou je nejrychlejší?“ řekl Helmut Marko pro ORF.

Marko uvedl, že „má pocit“, že zná složení obou týmů pro rok 2025, a pak dodal: „Ale počkejme si a uvidíme.“

„Je pravda, že se Júki hodně zlepšil. Lépe ovládá své emoce. V týmovém rádiu to někdy nebylo dobré. Ty tirády ho také zpomalovaly. Jinými slovy, ztrácel svou rychlost. To mi vadilo nejvíc. Ale už je to pryč. Je rychlý a konzistentní na všech okruzích.“

„To, co jsme dělali my, teď dělá Mercedes s Antonellim, Haas s Bearmanem a také doufám, že Colapinto někde skončí. Byl hozen do hluboké vody a předvedl tři skvělé závody.“

Když se Marka zeptali na sestavu Red Bullu v roce 2025 a kdo bude jezdit vedle Verstappena, odpověděl: „Ideálně s juniorem z našeho vlastního juniorského programu.“