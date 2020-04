Marko už doma plánuje závod v izolaci. Opatření budou velmi tvrdá

Pokud se sezóna v létě rozjede, pak zřejmě před prázdnými tribunami a za přísných opatření. Na podobnou nabídku od F1 nemusí některé okruhy slyšet. Skeptičtí jsou například v Zandvoortu.

Red Bull Ring má výhodu, že ho vlastní tým formule 1. Zřejmě tam uvidíme první letošní závod.

Situace ale není v rukou jen F1 a pořadatele. Situaci komplikují i zákazy místních vlád a omezení cestování. Jednání s rakouskými úřady vede Helmut Marko. A ten chce místním úřadům nabídnout balíček opatření. Platí podle něj, že čím přísnější bude, tím je větší pravděpodobnost, že se závod uskuteční.

První návrhy pracují s velmi tvrdými opatřeními: žádní diváci, žádní hosté, žádní novináři a personál týmů zredukovat na nezbytné minimum – možná jen 45 lidí na tým. Personál F1 i týmu by byl navíc izolován od populace, která žije v blízkosti okruhu.

Mezi další opatření může patřit povinnost nosit roušku, nebo doklad o absolvování testu na COVID-19.

„Komunita formule 1 se bojí nákazy a chce se co nejvíce izolovat,“ řekl Marko pro Motorsport.com.

„Současně je to ale i dobré, protože populace se také bojí nákaz. Každý se bojí, a proto bude každý velmi opatrný.“

Personál F1 by mohl být ubytován v hotelech poblíž Red Bull Ringu a mohl by tam zůstat čtrnáct dní, pokud by se závody jely 5. a 12. července.

Marko sice akceptuje možnost, že závod bude jen v televizi, ale podle něj by měl být součástí doprovodný program. „Formule 2, formule 3 a Porsche Supercup by měly být součástí,“ řekl Marko.

„Nevím, zda v televizi budou chybět příběhy na pozadí, které nebudou možné kvůli přísným předpisům, ale možná můžeme místo nich vysílat doprovodné závody.“

Foto: Activepictures / Jiří Křenek