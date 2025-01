Marko určil, s jakou ztrátou na Verstappena Red Bull v případě Lawsona počítá

Red Bull do nadcházející sezony nastoupí v částečně obměněné jezdecké sestavě, když Sergia Péreze nahradil teprve 22letý Liam Lawson, jenž má na svém kontě pouhých 11 velkých cen.

Důvod pro nahrazení Péreze, který pro stáj z Milton Keynes odjel čtyři sezony, byl zcela zřejmý –⁠⁠⁠⁠⁠⁠ Mexičan dlouhodobě nestačil tempu Maxe Verstappena, a to ani v přijatelné míře, což v roce 2024 Red Bull zřejmě připravilo o zisk dalšího konstruktérského titulu.

A i když ani v případě Lawsona Red Bull neočekává, že by měl Verstappenovi tzv. šlapat na paty, určité cíle rakouský tým pro mladíka z Nového Zélandu nastavil.

„Když si uvědomíme, že v rámci týmu závodí s aktuálně nejlepším jezdcem formule 1, vyhneme se tomu, co se stalo mnoha Maxovým týmovým kolegům,“ řekl poradce Red Bullu Helmut Marko televizi RTL s tím, že předchůdcům Lawsona nepomáhaly ani alternativní řešení.

„Snažili jsme se najít nápravu v technice a končilo to až absurdními nastaveními či strategickými hrami...Musíte se smířit s tím, že je nejlepší, a zjistit, kam až se můžete dostat. Nemůžete proti němu vyrukovat s myšlenkou: 'Já ho porazím'. Na to všichni týmoví kolegové Maxe doplatili,“ vysvětlil dále bývalý pilot F1.

„V kvalifikaci i v závodě by se měl Lawson pohybovat do tří desetin od Maxe,“ stanovil Marko.

„To by mělo stačit k získávání bodů do šampionátu konstruktérů. Měl by také postupně zvyšovat svou výkonnost, pokud to bude možné,“ dodal.