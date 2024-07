Marko: Svůj díl viny na kolizi v Rakousku měli oba – Verstappen i Norris

Letošní Velká cena Rakouska měla velmi vyhrocený závěr, který vyvrcholil v 64. kole kolizí mezi vedoucím Maxem Verstappenem a Landem Norrisem.

Druhý jmenovaný zaútočil na svého soupeře před nájezdem do třetí zatáčky, jenže pilot Red Bullu v brzdné zóně vybočil mírně doleva a trefil konkurenční mclaren.

Výsledkem střetu bylo poškození obou vozů – především toho Norrisova, který následně musel odstoupit, zatímco Verstappen si po výměně pneumatik dojel pro body za páté místo.

O tom, kdo byl za incident, který přihrál vítězství Russellovi, zodpovědný, měli sportovní komisaři jasno: viníkem byl podle nich Verstappen, kterému za to udělili 10sekundovou penalizaci. Ta ho však mrzet nemusela, jelikož i po jejím přičtení udržel páté místo.

Trochu jiný názor má na situaci poradce Red Bullu Helmut Marko. Ten přisoudil vinu oběma jezdcům s tím, že díl nepřímé odpovědnosti nese i Red Bull.

„O vítězství nás připravilo několik faktorů," uvedl Marko pro televizi ServusTV.

„Zaprvé se nám nepovedla (poslední, pozn. red.) zastávka v boxech, což Landa dostalo do dosahu DRS. Mysleli jsme si, že tvrdé pneumatiky budou (pro závěr závodu) lepší volbou, ale ukázalo se, že tomu tak není. Teploty byly nižší, než jsme očekávali. To znamenalo, že Lando měl v posledním stintu nové pneumatiky, zatímco my jsme jeli na ojetých. To byl také faktor. Max navíc po zastávce v boxech ve čtvrté zatáčce probrzdil.... Tohle všechno dohromady nám to ztížilo,“ poukázal Rakušan.

K samotnému střetu mezi Verstappenem a Norrisem pak Marko řekl:

„Myslím, že do toho šli oba zbytečně ostře.. Přitom jsme možná měli zasáhnout i my, protože jsme věděli, že probíhá vyšetřování Landa kvůli porušování traťových limitů. Jen jsme ještě nevěděli, jestli bude potrestán. Když se na to ale podíváme z té pozitivní stránky, tak jsme zvýšili náskok v obou šampionátech.“