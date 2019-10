Marko stále věří, že Red Bull může letos získat pět vítězství

Helmut Marko měl před startem sezóny odvážnou předpověď. Očekával, že Red Bull letos v první sezóně s Hondou získá pět vítězství. Max Verstappen zatím uspěl v Rakousku a Německu. Po letní přestávce se rudým býkům moc nedaří.

„Před příjezdem do Austrálie jsem slíbil, že v této sezoně vyhrajeme pět závodů a stále si myslím, že je to možné. Myslím, že to dokážeme,“ řekl Marko v pořadu Talk im hangar 7 na Servus TV.

Podle Marka má Red Bull stále velmi rychlé auto, které dokáže soupeřit s Mercedesem W10 a Ferrari SF90. Hlavním důvodem, proč tým nebojoval o vítězství ve Spa, v Monze a Soči, byly penalizace.

„V Monze a ve Spa jsme byli také rychlí, ale byli jsme nuceni si vybrat penalizace – stejně jako v Rusku.“

Foto: Getty Images / Charles Coates