Marko stále věří své předpovědi, že Red Bull letos vyhraje 5 závodů

Helmut Marko před sezónou předpovídal, že by Red Bull mohl letos vyhrát pět závodů. Christian Horner později jeho slova mírnil. Po téměř čtyřech měsících se Marko ke své předpovědi vrátil.

„Na tiskové konferenci v Tokiu jsem slíbil pět vítězství,“ řekl Marko v Rakousku. „Mezitím mě někteří lidé prohlásili za blázna a tak vůbec. Stále věřím, že jich můžeme dosáhnout.“

Závod v Rakousku přitom pro Red Bull nezačal dobře. Verstappen odstartoval z první řady, ale propadl se na sedmé místo.

„Myslel jsem si, že je to konec. A pak se Max pomalu probudil a posledních 30 kol bylo neuvěřitelným ohňostrojem brilantní jízdy.“

„Musím také zmínit, že nám Honda dala na 30 kol veškerý výkon, který máme.Pneumatiky zůstaly pohromadě a měli jsme fantastické šasi, se kterým mohl Max jít na brzdy, měl trakci a všechno.“

V poslední době se spekuluje, že by Verstappen mohl odejít na konci sezóny, pokud by Red Bull nedosahoval dobrých výsledků. Podle Marka nebude Red Bull Verstappena držet, pokud mu nebude moci poskytnout vítězný balíček.

„Ale to je cíl. Cílem je, aby se z něj stal nejmladší mistr světa,“ dodává Marko.

Rekord v tomto ohledu drží stále Sebastian Vettel, který v roce 2010 získal první titul ve věku 23 let a 134 dní. Max Verstappen 30. září oslaví 22. narozeniny. Pokud by chtěl Vettelův rekord překonat, musel by se stát mistrem světa nejpozději kdykoliv v průběhu příští sezóny.

