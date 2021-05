Marko si nemyslí, že Mercedes podá v Baku protest

Trnem v oku jsou ohebná zadní křídla Red Bullu i dalších týmů, ale v případě rudých býků to Mercedesu vadí samozřejmě nejvíce. Rakouská stáj převzala vedení v obou šampionátech.

Ohebné křídlo by na rovince v Baku, která má přes 2 kilometry, mohlo představovat výhodu.

„Chystáme se změnit křídlo, abychom prošli novými testy podle požadavků FIA,“ řekl Marko německou televizi Sport 1.

„Není to však možné udělat pro Baku. Nemůžeme to stihnout, protože musíme upravit celou zadní část. Postavit nové křídlo není tak jednoduché.“

„K formuli 1 patří, že se týmy pozorně dívají, když má jejich soupeř na voze něco speciálního. Stejně jsme postupovali, když Mercedes vloni přišel s inovativním systémem DAS. FIA prohlásila, že systém není legální, ale směli ho používat až do posledního závodu, což jsme akceptovali. Proč teď Mercedes stejným způsobem neakceptuje naše zadní křídlo?“

Marko si ovšam situaci pamatuje trochu špatně. Red Bull totiž vloni hned na začátku sezóny podal vůči Mercedesu kvůli systému DAS protest. Sportovní komisaři usoudili, že systém je legální.

Nyní Red Bull ukazuje prstem na přední křídla Mercedesu. „Očekáváme, že nyní budou také zpřísněny testy na předním křídle, to je spravedlivé. Zejména přední křídlo týmu Tota Wolffa se ohýbá nejvíce. V každém případě existuje prostor pro podání protestu.“

Přestože Wolff v Monaku pohrozil, že Mercedes může podat protest, Marko pochybuje, že tak učiní. „Mercedes by musel protestovat proti osmi vozům. Kromě nás se to týká i Ferrari, Alfy Romeo a Alpine. Opravdu to chtějí udělat a způsobit velký skandál? Nemyslím si to.“