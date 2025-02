Marko promluvil o tom, co Red Bull letos očekává od Lawsona

Konzultant Red Bullu Helmut Marko popsal, co rakouská stáj očekává od nového týmového kolegy Maxe Verstappena.

Po čtyřech sezonách, kdy byl týmovým kolegou Maxe Verstappena Sergio Pérez, bude mít čtyřnásobný mistr světa po svém boku jiného jezdce.

Důvěru od stáje z Milton Keynes dostal mladý Novozélanďan Liam Lawson, a to přesto, že má na svém kontě teprve 11 závodů.

Ani malé zkušenosti však Lawsona nechrání před nároky ze strany Red Bullu.

„Měl by neustále sbírat body a pomáhat Maxovi, když to bude potřeba. A ne se o to jen snažit,“ řekl Marko pro OE24.

Samotný Lawson je nicméně se svojí rolí smířen a tvrdí, že mu bude pomáhat i to, že je součástí Red Bullu již delší čas.

„Abych byl upřímný, jsem v týmu už docela dlouho,“ uvedl Lawson pro ESPN.

„Vlastně se tu necítím jako v novém týmu, protože vztahy, které máme, trvají už pěknou řádku let,“ doplnil Lawson, který vedle startů v F1 pro AlphaTauri/RB, tedy sesterský tým Red Bullu, plnil roli i rezervního pilota stáje z Milton Keynes.