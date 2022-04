Marko připouští, že by Red Bull mohl přijít o Gaslyho

Pierre Gasly se od Velké ceny Belgie 2019 vrátil do Toro Rosso (dnes AlphaTauri), kde se znovu „našel“ a podává dobré výkony. Dokázal i získat první vítězství ve F1.

Hodně se proto mluví o jeho možném návratu do Red Bullu. Podpořil ho i bývalý spolumajitel Toro Rosso Gerhard Berger, podle kterého si Gasly zaslouží druhou šanci.

„Gerhard se nemýlí,“ řekl Marko německému webu Formel1.de. „Ale v tuto chvíli máme stále smlouvu s Checem. Musíme porovnat výkonnost těchto dvou jezdců a s Checem máme ještě čas do poloviny roku.“

„S Gaslym máme smlouvu do roku 2023 a už teď je jasné, že pokud tato smlouva vyprší a my mu nebudeme moci nabídnout možnost posunout se výše, s největší pravděpodobností o něj přijdeme, a to nechceme.“

Gasly se netají tím, že by se do Red Bullu rád vrátil. „Nyní se soustředím na to, abych ze sebe vydal to nejlepší, ale samozřejmě chci sedět v rychlém autě a bojovat o výhry a vítězství. To je to jediné, na čem záleží.“

„Chci ve formuli 1 vyhrávat a musím mít auto, které mi to umožní. S Helmutem se o tom budeme bavit, až nastane ten správný okamžik.“