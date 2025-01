Marko: Předčasný konec Péreze v týmu vyjde Red Bull na miliony

Krátce před Vánocemi Sergio Pérez oznámil, že v roce 2025 již nebude hájit barvy Red Bullu ve formuli 1.

Stalo se tak na základě domluvy s týmem z Milton Keynes po sezoně, ve které se mexickému závodníkovi nedařilo. Zatímco jeho týmový kolega Max Verstappen se stal opět mistrem světa, Pérez obsadil se stejným monopostem v pořadí jezdců až osmou příčku.

Odchod Péreze, jehož sedačku následně převzal mladý Novozélanďan Liam Lawson, však nebyl vůbec jednoduchý, jelikož 34letý pilot v červnu podepsal s Red Bullem novou smlouvu, která mu měla zaručovat místo v týmu až do konce sezony 2026.

Kvůli jejímu zrušení tak musela přijít na řadu dohoda, na základě které musel Red Bull vyplatit Pérezovi nemalou částku, což nyní potvrdil i Marko Helmut.

„S ohledem na smlouvu se jedná o dohodu, která je přijatelná pro obě strany...,“ uvedl konzultant Red Bullu pro motorsport v rozhovoru pro web Sport.de.

Když byl pak dotázán, zda bude muset Red Bull vyplatit Pérezovi částku v řádu milionu dolarů, Makro odpověděl:

„Bavíme se o formuli 1, takže ano.“

I když se o předčasném konci Péreze v týmu spekulovalo dlouhé měsíce, Marko tvrdí, že Mexičan dlouho věřil tomu, že bude v Red Bull i nadále pokračovat.

„Vždy věřil tomu, že znovu najde svou starou formu. Vždyť s námi vyhrál pět velkých cen a byl vicemistrem světa (v roce 2023, pozn. red.). Jenže on formu znovu nenašel a pak se došlo k závěru, že se mu to v současné situaci již nepodaří a že bude nejlepší, když se rozloučíme. Takové rozhodnutí mu také okamžitě otevírá spoustu možností do budoucna,“ dodal Marko.