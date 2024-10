Marko považuje přetahování zaměstnanců Red Bullu konkurenty za přirozený vývoj

V souvislosti s Red Bullem a jeho personálním stavem se v posledních měsících a letech mluví především v souvislosti s odchody významných pracovníků. Jde tedy o úplný kontrast toho, co nyní například evidujeme u Astonu Martin.

Zatímco otec Maxe Verstappena Jos se v tomto kontextu nechal nedávno slyšet, že jde o velmi špatný trend, o kterém varoval již před časem, konzultant Red Bullu Helmut Marko tento stav nepovažuje za nic mimořádného.

Kdo mj. opustil/brzy opustí Red Bull Adrian Newey (šéf konstruktrér)

Jonathan Wheatley (sportovní ředitel)

Will Courtenay (šéf strategie)

Rob Marshall (hlavní inženýr)

„Řekl bych, že jde o přirozený vývoj, když jste tak úspěšní jako my, že jsou lidé přetahování,“ odpověděl Marko na otázku webu Formel1.de, zda za personálními odchody nestojí mocenské boje uvnitř Red Bullu mezi ním a šéfem stáje Christianem Hornerem.

„Například Courtenay dostal nabídku, která byla (oproti tomu, co měl v Red Bullu, pozn. red.) výrazně atraktivnější. A to jak z hlediska pozice, tak z pohledu finanční stránky, což byl případ i většiny ostatních pracovníků,“ vysvětlil dále Marko s tím, že Courtenaye v čele stratégů nahradí Hannah Schmitzová.

„Musíme držet při sobě a udělat vše pro to, abychom letos vyhráli mistrovství světa a abychom postavili úspěšná auta i pro příští a přespříští rok, protože to je základ pro to, abychom si mohli udržet Maxe Verstappena,“ uvědomuje si Marko.

Na trhu je přitom o nizozemského pilota velký zájem. O jeho služby již projevil zájem Mercedes, přestože nakonec neuspěl, ale do budoucna by jej mohl chtít přilákat Aston Martin, do kterého jeho majitel Lawrence Stroll mocně investuje.

Co tedy může Red Bull udělat, aby si Verstappena udržel?

„To je iluzorní řečnická otázka. Máme rozmanitý tým, který to musí vyřešit, což se také děje,“ dodal Marko s tím, že by tým potřeboval i nový aerodynamický tunel.