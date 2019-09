Marko potvrzuje motorový náskok Ferrari. My si ale nestěžujeme, to ti další

Do Spa se předpokládalo, že Ferrari dokáže dostat z už tak silného motoru krátkodobě ještě o 40 kW více, což je necelých 55 koní. Mělo to dokázat v jednom kole – kvalifikačním, po startu nebo restartu závodu.

V Monze ale právě díky motoru dokázal Leclerc odolat tlaku Hamiltona, který mohl pravidelně používat DRS.

„Mluvíme o 40 kW,“ řekl Helmut Marko pro Autobild. „Ferrari má o tolik více než ostatní. Ale jen na jedno kolo. Ve Spa a v Monze to bylo zejména na rovinkách velmi patrné.“

Podle Auto Motor und Sport soupeři Ferrari píší FIA a snaží se přijít, v čem je zakopaný pes a zda to náhodou není za hranou pravidel. Nelze jim to mít za zlé. Podobná korespondence s FIA tady byla a bude.

„Nejsme to hlavně my, kdo ukazuje prstem na Ferrari. Jsou to Renault a Mercedes,“ hájí se Marko.

FIA ale zatím nic podezřelého nenašla. „Zatím bylo vše legální,“ říká technický šéf FIA Jo Bauer.

Foto: Getty Images / Charles Coates