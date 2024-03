Marko potvrdil, že RB nasadí v Japonsku v FP1 Iwasu. A našel pozitivum na odstoupení Verstappena

Max Verstappen musel krátce po začátku závodu odstoupit kvůli problému s brzdou. „Ještě musíme zjistit, co přesně způsobilo Maxovo selhání brzd, protože většina týmu je stále roztroušená po světě na cestě zpět z Melbourne,“ napsal Marko pro SpeedWeek.

„Náš víkend v Austrálii bohužel nezačal v tréninku dobře. Byli jsme jasně pozadu. Po převaze, kterou jsme měli v prvních dvou závodech, nebylo ani stopy. To, že jsme přesto dokázali v kvalifikaci zajet tak dobrý výsledek, když Max obsadil 1. místo a Checo 6. místo, byl fantastický týmový výkon. V závodě Max prohlásil, že by se snadno vyrovnal Sainzově tempu vepředu. Proto byl z odstoupení zklamaný a naštvaný.“

(...) alespoň se nás už nikdo nebude neustále ptát, zda vyhrajeme všechny závody. Jsem rád, že se tato otázka vyřešila tak brzy.

„Do odstoupení byla atmosféra v týmu taková, jakou znám, plná bojovného ducha. Potom jsme byli trochu smutní, ale alespoň se nás už nikdo nebude neustále ptát, zda vyhrajeme všechny závody. Jsem rád, že se tato otázka vyřešila tak brzy.“

Pérez dojel na pátém místě. Podle Marka byl jeho závod dobrý, protože měl poškozený vůz. Christian Horner po závodě uvedl, že k tomu došlo při souboji s Alonsem. Podle Marka to bylo kvůli obrubníkům.

„Sergio neodjel špatný závod, naopak. Měl poměrně rozsáhlé poškození podlahy způsobené jízdou přes vysoké obrubníky.“

Marko připomenul, že v pátek měl poškozený vůz i Verstappen. „Pro jistotu jsme mu vymontovali motor, aby se Honda mohla ujistit, že nedošlo k žádnému poškození.“

„Nevíme přesně, kde utrpěla Pérezova podlaha poškození, protože chvílemi byl schopen zajíždět stejné časy jako jezdci vpředu, ale pak jeho časy kvůli drolení pneumatik dramaticky poklesly. Stále není jasné, zda bylo extrémně silné opotřebení způsobeno poškozenou podlahou, nebo zda naše nastavení příliš ničilo pneumatiky.“

V Suzuce pojede v FP1 Iwasa

„Danielova rychlost se zlepšila, ale Júki jede v současné době na velmi vysoké úrovni – a zůstává bezchybný. S Franzem Tostem jsme v něj vždy věřili, o jeho rychlosti jsme nikdy nepochybovali. Jeho problémem byla nedostatečná kontrola, impulzivnost a sklon k chybám. To vše je v této sezoně pryč. Júki přišel do Evropy velmi mladý a to je pro Japonce velmi, velmi těžké. U nás je to úplně jiný život. Nyní se ale věci vyvíjejí dobře a Júki je na trhu s jezdci uznáván.“

Marko potvrdil, že v prvním tréninku v Japonsku nasadí tým RB Ajumu Iwasu, který vloni jezdil ve F2 a nyní závodí v japonské super formuli. Ačkoliv to Marko neřekl přímo, je jasné, že v tréninku nahradí Ricciarda.

Každý tým musí do dvou prvních tréninků v sezóně nasadit mladého jezdce (který má na kontě maximálně dvě grand prix).