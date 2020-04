Marko popřel, že chtěl jezdce nakazit virem. Sám už prý má imunitu

Helmut Marko zaujal nápadem uspořádat pro jezdce Red Bullu, AlphaTauri a juniory Red Bullu tábor. Podle původních Markových slov chtěl jezdce na táboře nakazit koronavirem, aby získali imunitu před začátkem sezóny.

Podle Marka to tak ale nebylo a jeho slova byla novináři překroucena. „Samozřejmě to není pravda,“ řekl Marko pro Auto Bild. „Nebylo to o úmyslném nakažení někoho.“

Podle Marka novináři jeho slova zkrátili, takže to pak vyznělo jinak. „V Rakousku jsou plná média koronaviru. Televize, rozhlas i noviny mluví jen o viru.“

„V každém případě je jedna věc jistá: neposílám své děti dobrovolně do války. Samozřejmě musíme být opatrní a pokusit se dostat pandemii pod kontrolu co nejrychleji.“

Koronavir už měl

„Jsem si jistý, že jsem měl virus v únoru,“ pokračuje Marko. „Byl jsem deset dní nachlazený a měl příznaky spojené s virem. Když jsem letěl do Melbourne na plánovanou grand prix, cítil jsem se už lépe. Při zpátečním letu jsem se musel zastavit v Dubaji, kde byly podmínky, které si neumíte představit. V uzavřeném prostoru byly tisíce lidí z různých zemí, ale nenakazil jsem se, protože jsem byl imunní.“

„Pokud lidé v mém věku, což je nejrizikovější skupina, přežijí tuto nemoc, dá se říct, že mladí, dobře trénovaní sportovci, jako jsou naši závodníci, by se neměli obávat. To byl jediný důvod, proč jsme zvážili zorganizování výcvikového tábora navzdory riziku koronaviru. Chlapce to mělo rozptýlit a udržet v kondici, ale nikdy se nemluvilo o úmyslném nakažení.“

