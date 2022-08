Marko po dominantním víkendu děkuje Wolffovi za technickou směrnici

Mercedes tlačil na řešení poskakování a to nejen v letošním roce ale také na změnu pravidel v roce příštím. Helmut Marko si z toho po závodě dělal legraci.

„Naší filozofií je neustále vyvíjet. Šasi zůstane v příštím roce prakticky stejné,“ řekl Helmut Marko, kterého cituje RacingNews365.com.

„Možná budeme muset něco změnit na šasi kvůli novým směrnicím Tota. Tento víkend fungovaly velmi dobře! Děkujeme mu za to. Zdá se, že Mercedes se ještě více propadl!“

„Všechno bylo perfektní. Auto, pneumatiky. Měli jsme to snadné! S Pérezovým výkonem jsme spokojeni. Na to, že v prvním tréninku zaostal o více než sekundu, je to dobrý výsledek.“