Marko „oznámkoval“ letošní nováčky. Za mě budou hovořit výsledky, reagoval Bortoleto

Helmut Marko spolupracuje s Red Bullem již více než dvě dekády a jednou z jeho hlavních činností je dohlížet na juniorské jezdce, kteří pod rakouský tým patří.

I to byl také důvod, proč byl ve vysílání televize ServusTV, náležící Red Bullu, dotázán, aby okomentoval potenciál letošních nováčků, respektive jezdců, které čeká první kompletní sezona v F1. Tedy vyjma Liama Lawsona, jenž bude hájit barvy samotného Red Bullu.

Nejvyšší hodnocení, tedy „A“, od Marka získal Andrea Kimi Antonelli (Mercedes), Oliver Bearman (Haas) a Isack Hadjar (Racing Bulls), kterého letos čeká sezona se sesterským týmem Red Bullu.

O stupeň horší hodnocení pak obdržel úřadující šampion formule 2 Gabriel Bortoleto.

„Hodnotím ho jako béčkového jezdce. Je to velmi inteligentní závodník. Vyhrál formuli 3, ale pouze s jedním vítězstvím. Má tendenci držet se od problémů... Ve formuli 2 pak vyhrál dva závody. Je to jezdec, který doveze auto do cíle, umí si poradit se strategií a řízením pneumatik. Takovou tu úplně ultimátní rychlost u něj ale úplně nevidím,“ poznamenal Marko.

Na slova Rakušana krátce poté reagoval i samotný Brazilec.

„Marko je člověk, který do F1 dostal spoustu skvělých talentů, ale také se několikrát mýlil. Je tedy znát, že nemusí mít pravdu a doufám, že dokážu, že se mýlí i teď,“ uvedl Bortoleto, jehož slova cituje Autosport.

„Nic z toho, co řeknu v médiích, jeho názor nezmění – jen moje výsledky na trati,“ nechal se slyšet pilot stáje Sauber.

Marko se rovněž vyjádřil směrem k pilotovi Alpine Jacku Doohanovi. Tomu poradce Red Bullu přisoudil „C“.

„Nemyslím si, že dokončí celou sezonu,“ řekl Marko na adresu Australana.