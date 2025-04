Marko označil výkon Red Bullu v Bahrajnu za alarmující

Zatímco v Japonsku se Max Verstappen dočkal po strhující jízdě poměrně překvapivého vítězství, v Bahrajnu se jemu, ale i Red Bullu zdaleka tolik nedařilo.

Nizozemec se musel spokojit pouze se šestým místem, které navíc vybojoval na úkor Pierra Gaslyho až v samotném závěru velké ceny. Júki Cunoda sice tentokrát díky deváté příčce dokázal bodovat, ale ani to nemohlo zmírnit zklamání Red Bullu, který v Bahrajnu mj. trápily i nevydařené zastávky v boxech.

„Pro Red Bull to byl velmi těžký den, to je nám všem jasné,“ uvedl podle Autosportu poradce Red Bullu pro motorsport Helmut Marko krátce poté, co absolvoval s nejužším vedením stáje pozávodní mítink.

„Musíme autu co nejrychleji vrátit výkonnost, a stejně tak nám musí vycházet pit stopy. Náš vůz není nejrychlejší a ani nám nevycházejí pit stopy, to je nepřijatelné,“ prohlásil dále Marko.

„Je to velmi alarmující. Víme, že nejsme konkurenceschopní, ale v nadcházejících závodech nasadíme nové díly, které snad přinesou zlepšení. Máme spoustu problémů. Hlavním problémem je vyvážení a přilnavost. Z toho pak nejspíš vyplývají problémy s brzdami. A když se k tomu přidají špatné pit stopy, problémy se nabalují,“ dodal Rakušan, který měl mít podle reportéra TV Sky F1 Teda Kravitze v Bahrajnu rovněž velmi vášnivou diskuzi s manažerem Maxe Verstappena.