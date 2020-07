Marko odmítl návrat Vettela, objasnil ztrátu na Mercedes a zkritizoval konzervativní Hondu

Dnes ráno se objevila spekulace, podle které by se za jistých předpokladů mohl Sebastian Vettel vrátit do Red Bullu. Helmut Marko to ale opět odmítl (nikoliv poprvé).

„Nemáme pro Vettela místo,“ řekl Marko pro Auto Motor und Sport. „Máme ho obsazené Albonem a jsme s ním spokojeni. Albon je poloviční Thajec a Red Bull je z 51 procent thajský.“

„Na místě Sebastiana bych si vzal rok volna a podíval se na to s odstupem. Možná se během roku něco objeví, možná si bude užívat život s rodinou natolik, že skončí.“

Auto Motor und Sport také přines několik podrobností o ztrátě Red Bullu na domácím okruhu. Rudí býci chtějí letos z Verstappena udělat nejmladšího mistra světa, ale po prvním závodě se nezdá, že by měli proti Mercedesu šanci – minimálně v kvalifikaci.

„Mercedes nepochybně udělal velký pokrok s motorem,“ řekl Marko. „V kvalifikačním režimu mají hodně výkonu. Honda je s nastavením motoru stále příliš konzervativní. Náš přístup je jiný. Během sezóny raději použijeme další motor. Pokud dostanete penalizaci na vhodném okruhu, tak škody nejsou tak velké.“

Honda ale není jediný problém. Red Bull ztrácel v zatáčkách 7 až 9, což jsou nejrychlejší zatáčky na okruhu, asi 3 desetiny. Některé části vozu se kvůli přetížení deformují. Kromě přímé ztráty výkonu to vede především k tomu, že jezdci ztrácejí důvěru v auto. „Způsobilo to také Maxovy hodiny v trénincích,“ uvedl Marko.

Red Bull na to reagoval zvýšením přítlaku, ale tím samozřejmě zvýšil i odpor vzduchu, takže vůz byl pomalejší na rovinkách.

Tématem je stále i systém DAS. Nikdo stále neví, k čemu slouží, ale jednou z možností je zahřívání pneumatik před klíčovými koly. U Red Bullu věří, že Mercedes používá DAS hlavně před kvalifikačním kolem a před startem závodu.

Podle Red Bullu má DAS hmotnost 2 kg, takže je otázkou, zda se vyplatí a zdá má smysl na něm pracovat, když bude příští rok zakázán.