Marko odhaduje, že Newey zamíří k Ferrari. Promluvil také o vylepšeních pro Imolu

Red Bull si podle Helmuta Marka hodně slibuje od vylepšení, které přiveze do Imoly.

Lando Norris v Miami porazil Maxe Verstappena. McLaren na Floridu přivezl vylepšený vůz. Podle Red Bullu měl Verstappen poškozený vůz, ale to nic nemění na tom, že McLaren byl hodně rychlý.

Do Imoly chce přivést vylepšení Ferrari ale také Red Bull.

Helmut Marko proto v rozhovoru pro OE24 řekl, že se Norrise neobává. „Nemám obavy, Norris je více než 50 bodů za námi. Navíc do Imoly přivážíme vylepšený vůz, od kterého si hodně slibuji. Ale Miami ukazuje, že se musíme soustředit na sportovní stránku věci.“

„Max má s Norrisem velmi přátelský vztah. Často ho bere s sebou do letadla a vždy se domluví, že se sejdou na závodech na simulátorech. Zdá se, že Max se má od Norrise co učit, pokud jde o večírky. Nyní se však lze obávat, že Lando pro něj bude na trati ještě nebezpečnější. Protože tlak na něj teď odpadá.“

Kromě vítězství Norrise se v posledních dnech řešil odchod Neweyho z Red Bullu a také mediální přestřelka mezi ředitelem Red Bullu a Totem Wolffem.

Mintzlaff řekl, že si je jistý, že Max Verstappen u Red Bullu zůstane. Helmut Marko to vidí stejně. „Dokud mu dáte auto schopné vyhrávat, můžete to předpokládat. Max chce jezdit tam, kde má největší šanci na vítězství, a to je v současné době Red Bull.“

Kdo ale odchází, to je Adrian Newey. Na vývoji vozu se už nepodílí a definitivně odejde začátkem příštího roku. Marko řekl, že ho to nepřekvapilo. „Ne, už nějakou dobu se to rýsovalo.“

Na konci prosince loňského roku uveřejnil Motorsport.com rozhovor s Hornerem, který v něm v podstatě řekl, že Newey už není pro úspěch týmu tak zásadní jako kdysi. Na článek navíc na síti X reagovala Neweyho manželka, která to označila za snůšku nesmyslů.

Marka se zeptali, zda mohlo hrát roli i tohle. „Došlo k několika záležitostem. To byla jedna z nich.“

„Newey je legenda. Je to nejlepší konstruktér F1 a byl nejlepší, když se měnily předpisy, protože vždy věděl, jak nejlépe využít jejich výklad. A s Neweym máte vůdčí osobnost. S ním na palubě bylo mnohem snazší získat mladé inženýry, protože pro ně bylo ctí s ním pracovat.“

Podle Marka má ale Red Bull zkušený a široký technický tým. Na druhou stranu od Nového roku začnou týmy vyvíjet vůz podle nových pravidel. Podle Marka to nebude pro Red Bull „složité“, ale „nejzkušenější muž už s námi nebude. A obávám se, že bude v konkurenčním týmu.“

V rozhovoru pro sport.de měl prý Marko naznačit, že Newey míří k Astonu Martin – alias k „zelenému týmu“.

„Zřejmě jsem byl špatně pochopen. Spíše bych tipoval červenou barvu,“ dodal Marko.