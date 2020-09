Marko nechápe, proč Hamilton pořád do všeho strká nos

Helmut Marko poskytl v průběhu týdne rozhovor pro německý Sport 1. Byl to poměrně krátký rozhovor, protože poradce Red Bullu zrovna neměl čas. Má také své vlastní aktivity mimo svět motorsportu – Marko je velký milovník zvířat a to zejména koček. Dává hodně prostředků na útulky a to včetně „Katzenhausu“ ve svém Štýrském Hradci. Během rozhovoru měl jednu ze svých koček na operačním sále.

Lewis Hamilton před Itálií okomentoval situaci u Red Bullu. „Myslím, že to lidé bagatelizují, ale Red Bull má velmi, velmi silné auto a Max s ním dělá skvělou práci. Bohužel nemají dva jezdce jako jsem já a Valtteri, což jim stěžuje situaci,“ řekl Hamilton. Podle Brita pak schází body do Poháru konstruktérů, ale také se hůře dělají strategická rozhodnutí, když je vpředu jen jedno auto.

Helmut Marko měl říct, že Hamilton vloni několikrát volal do Red Bullu, aby vzali Albona místo Gaslyho. V rozhovoru pro Sport 1 svá slova upřesnil.

„Pravda je taková, že Lewis v roce 2019 nevolal, ale promluvil si s šéfem našeho týmu Christianem Hornerem v letadle a doporučil, aby byl do auta posazen Albon místo Pierra Gaslyho. To bylo předtím, než jsme po letní přestávce provedli výměnu.“

„Ten, kterého se chtěl zbavit vloni v létě, nyní vyhrál Grand Prix Itálie s naším týmem AlphaTauri. Tolik k jeho odbornosti. Netuším, proč Hamilton vždy cítí potřebu zasahovat. Nezáleží nám na tom, jaký názor mají lidé z vnějšího světa.“

Marko také znovu odmítl, že by se Gasly vrátil do Red Bullu. „Naše plány takové nejsou. Chceme v budoucnu ještě posílit AlphaTauri a to zahrnuje i Gaslyho, kterého potřebujeme jako silného lídra týmu.“

Christian Horner pak uvedl v Mugellu, že AlphaTauri je dnes už spíše sesterský tým Red Bull a ne juniorský.

„Kritika Albona není úplně spravedlivá. Letos měl velkou smůlu a udělali jsme strategické chyby, které ovlivnily jeho výkon,“ dodal Marko.

Max Verstappen má smlouvu. Vedle něj tak pravděpodobně bude v příštím roce jezdit Alex Albon. Ve čtvrtek definitivně padla hypotetická možnost, že by se do týmu vrátil Sebastian Vettel.

U AlphaTauri zůstane Gasly. Otázkou je, kdo bude jezdit vedle něj. V posledních týdnech se spekuluje, že by do týmu mohl přijít japonský mladík z F2 Juki Cunoda, kterého podporuje Honda.

Red Bull chce o jezdcích rozhodnout v říjnu.