Marko nebyl nadšený z kontaktu Lawsona a Péreze

Při prvním setkání došlo ke kontaktu, při kterém utrpěl Pérezův vůz poškození. Podle Helmuta Marka šlo o 60 bodů přítlaku.

Při druhém ve 42. kole už Lawson zdolal Péreze bez větších problémů. Na Mexičana ukázal „gesto“. Má jít o vztyčený prostředníček nebo o zdvižený palec a vztyčený ukazovák (tedy symbol pistole).

„Strávil půl kola tím, že mě blokoval a snažil se mi zničit závod, takže jsem byl naštvaný. Ale to není omluva. Neměl jsem to dělat a omlouvám se za to,“ řekl Lawson, kterého cituje Motorsport.com.

„Nemyslím si, že by se to Helmutovi líbilo. Není to můj charakter, není to něco, co bych měl dělat.“

„Byla to zbytečná kolize, kde vidím větší vinu na straně Lawsona,“ řekl Marko pro ORF.

Když byl Marko dotázán, zda je Lawsonova agresivita dobrou zprávou pro Red Bull, souhlasil, i když chtěl upřesnit jeden důležitý detail: „Kdyby to bylo s jiným jezdcem, tak ano. Ale ne s někým ze sesterského týmu.“