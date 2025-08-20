Marko: Mercedes vyvolal kolem Antonelliho zbytečný humbuk. Potřebuje čas, ale nemají juniorský tým. Naštěstí

Poradce Red Bullu pro motorsport Helmut Marko se vyjádřil na adresu Kimiho Antonelliho, který v barvách Mercedesu prožívá debutovou sezonu v F1.
Pro letošní sezonu F1 je specifické, že na startovním roštu najdeme hned několik nováčků, případně jezdců, kteří absolvují svoji první kompletní sezonu mezi elitou.
Mezi těmito piloty nechybí ani teprve 18letý Andrea Kimi Antonelli, který do F1 vstoupil díky Mercedesu.
Oproti jiným mladíkům je Antonelli znevýhodněn tím, že do F1 přestoupil po jediné sezoně ve formuli 2, aniž by předtím absolvoval angažmá ve formuli 3. A byť před sezonou hodně testoval se staršími vozy F1, v elitních juniorských seriálech toho nenakroužil tolik, jako například Isack Hadjar.
Antonelli je každopádně mnohými považován za generační talent a mnohé si od něj slibují i v Mercedesu, což byl i důvod, proč se sedačky v F1 dočkal tak brzy.
Výsledky rodáka z Bologni jsou zatím nicméně tak trochu jako na houpačce. Antonelli sice dokázal vyhrát kvalifikaci na sprint v Miami a zazářit v Kanadě, kde dojel třetí, ale vedle toho má na svém kontě i poměrně hodně víkendů bez zisku jakéhokoliv bodu (konkrétně šest, zatímco jeho podstatně zkušenější kolega George Russell pouze jeden).
Směrem k Antonellimu se nyní vyjádřil konzultant Red Bullu Helmut Marko, podle kterého nepostupoval Mercedes při povýšení Itala do F1 úplně ideálně.
„Rozdíl je v tom, že naši junioři nejprve jezdí za Racing Bulls (sesterský tým Red Bullu v F1, pozn. red.) a nejsou tak okamžitě vystaveni takovému tlaku,“ uvedl Marko v rozhovoru pro web F1 Insider.
„Také nevytváříme humbuk kolem mladých jezdců, než usednou do vozu F1... Antonelli je určitě velmi rychlý jezdec, ale také velmi mladý,“ poukázal dále bývalý závodník, který má v Red Bullu mj. na starost vývoj mladých talentů.
„Kimi prostě potřebuje čas, aby se zotavil, stejně jako (Liam) Lawson znovuobjevil svou formu u Racing Bulls. Naštěstí však Mercedes nemá luxus druhého týmu,“ dodal Marko.