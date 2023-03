Marko: Mercedes může letos na titul zapomenout

Poradce Red Bullu pro motorsport Helmut Marko je toho názoru, že kvůli problémům s novým vozem nebude moci Mercedes letos zasáhnout do boje o mistrovské tituly.

Stejně jako před rokem zažívá tým Mercedes náročný vstup do sezony. Nový vůz W14 stáje z britského Brackley nestačil na hlavní konkurenci v kvalifikaci a ani v závodě, výsledkem čehož bylo páté místo Lewise Hamiltona a sedmá pozice George Russella.

Ještě během závodního víkendu v Bahrajnu se zástupci Mercedesu nechali slyšet, že v reakci na nedostatečnou konkurenceschopnost modelu W14 přistoupí tým k jeho zásadnímu přepracování.

K formě a vyhlídkám Mercedesu se nyní vyjádřil konzultant Red Bullu Helmut Marko.

„Na titul mohou zapomenout,“ řekl Marko německé RTL.

„Nemají jeden problém s vozem, ale rovnou několik. Přes zimu nedokázali najít řešení,“ myslí si bývalý pilot F1.

Podle Marka nebude pro Mercedes jednoduché nalézt rychlé řešení, a to především kvůli omezením, která přináší rozpočtový strop.

„Bude obtížné, protože nemůžete prostě navrhnout dvě nebo tři různá auta. S rozpočtovým limitem to bude složité. Nový vůz také nic nevyřeší, protože musíte být konkurenceschopní hned od začátku. Chybí jim testovací dny a zkušenosti v závodě,“ prohlásil Marko.

Příště Red Bull dominovat nemusí

Brzy osmdesátiletý rodák ze Štýrského Hradce nicméně také uvedl, že navzdory dominantnímu představení v Bahrajnu nemá nic jistého ani „jeho“ Red Bull.

„Lidé říkají, že už jsme v naprosté euforii a že se vidíme se jako šampioni. Bahrajn je ale specifický okruh. Byl to pro nás dobrý závod, ale to neznamená, že to tak bude i v těch dalších,“ dodal.