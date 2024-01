Marko měl prodloužit smlouvu s Red Bullem o tři roky

RacingNews365 ve spolupráci s Formula.hu zjistil, že Marko prodloužil smlouvu o další tři roky. Rodákovi ze Štýrského Hradce a bývalému závodnímu jezdci bude na konci dubna 81 let. U Red Bullu by tak měl podle nové smlouvy zůstat do svých 84 let, ačkoliv se samozřejmě nikdy nedá vyloučit dřívější konec například ze zdravotních důvodů.

Je otázkou, zda od Red Bullu někdy dorazí nějaké oficiální potvrzení. Tým totiž smlouvy zaměstnanců (a poradců) většinou oficiálně nekomentuje. Potvrzení nebo informace o délce smlouvy se pak dozvídáme většinou až z rozhovorů s odstupem času.

Krátce před Vánocemi ale sám Marko prozradil pro oe24, že jednání o nové smlouvě proběhnou „příští týden“.