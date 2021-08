Marko kroutil hlavou nad týmovým rádiem Hamiltona při souboji s Alonsem

Není to tak dávno, co Red Bull vedl pohodlně v obou šampionátech. Pak ale přišly tři zásahy černými šípy a situace se změnila. Max Verstappen získal v posledních dvou závodech 5 bodů a to 3 díky sprintové kvalifikaci. Pérez ve dvou závodech vůbec nebodoval. Vedle toho Hamilton získal za stejnou dobu 45 bodů a Mercedes 61.

„Byli jsme pohodlně ve vedení, teď jsme nejen pozadu v šampionátu, ale navíc máme zničené šasi a jeden motor, možná i druhý,“ řekl Helmut Marko pro f1-insider.com.

Tým může ročně nasadit pouze tři komponenty pohonné jednotky a některé dokonce jen dvě. „To znamená, že v určitém okamžiku roku musíme počítat s penalizací na startovním roštu. Je cynické, že za to nemůžeme a Mercedes, jehož jezdci jsou příčinou našich problémů, z toho má velké výhody.“

V obou případech šlo podle stewardů o vinu jezdců Mercedesu. Hamilton dostal ve Velké Británii hned v závodě penalizaci 10 sekund, ale přesto dokázal vyhrát. Bottase čeká po letní přestávce ve Spa penalizace poklesu o 5 míst na startovním roštu.

„O Hamiltonovi bylo řečeno vše, v Anglii dokázal vyhrát i přes kolizi, kterou způsobil. Přijímáme hodnocení komisařů.“

„Nicméně při poslechu Hamiltonova rádia v Maďarsku během jeho souboje s Alonsem můžeme jen kroutit hlavou. Stěžoval si, že to, co tam Alonso předváděl v rychlých zatáčkách, bylo příliš riskantní. Ale jak potom hodnotí své počínání v zatáčce Copse na Silverstonu – jedné z nejrychlejších zatáček ve formuli 1?“

Mírná je podle Marka i penalizace pro Bottase. „S dobře vyladěným mercedesem ta místa získáte během dvou kol zpět, protože na málokteré trati se dá předjíždět lépe.“

Red Bull chce využít letní přestávku k načerpání nových sil pro druhou polovinu sezóny.

„Nebude to snadné. Vylepšení Mercedesu ze Silverstonu, která podle Tota Wolffa neměla nikdy přijít, vůz jednoznačně zrychlila, zejména v Maďarsku. Máme ale také rozpracované nějaké věci a uděláme vše pro to, abychom vyhráli mistrovství světa.“

„Max je i nadále plně motivován. Ví, že za normálních okolností by poslední dva závody vyhrál.“