Marko: Kdyby Pérez v Miami sestřelil Verstapena, bylo by to pro nás Waterloo. Jinak ale podal dobrý výkon

Krátce po startu letošní Velké ceny Miami si zástupci Red Bullu pořádně oddychli. Nechybělo totiž mnoho a mohlo dojít k tomu, že by ze čtvrtého místa startující Sergio Pérez v první začátce zezadu naboural kolegu Maxe Verstappena.

Nakonec vše dopadlo pro rakouský tým dobře a oba jezdci mohli pokračovat dál bez úhony. Úlevu, že nedošlo ke střetu, musel jistě cítit také Pérez, který stále nemá podepsanou smlouvu s Red Bullem pro sezonu 2025, takže by mu podobná nehoda určitě při vyjednáváních nepomohla...

K teoretickému incidentu se ve svém sloupku pro Speedweek nyní vyjádřil poradce Red Bullu Helmut Marko.

„Když Pérez málem způsobil havárii v první zatáčce po startu, tak jsem si hned řekl ‚Proboha!' Připomnělo mi to závod v Mexiku, kde Checo rovněž předvedl podobný manévr v první zatáčce,“ uvedl Marko.

„Díkybohu to ale dopadlo dobře, protože kdyby Maxe vyřadil, bylo by to Waterloo. Checa k takovému,“ napsal dále Rakušan s tím, že Péreze v Miami k takovému manévru vyburcoval špatný start Charlese Leclerca, čehož chtěl využít.

Celkově byl však Marko s výkonem Péreze, jenž na Floridě dojel čtvrtý, spokojen.

„Celkově Checo zajel dobrý závod a jeho ztráta byla snesitelná. A měl také štěstí, že Carlos Sainz dostal časovou penalizaci, takže se posunul na čtvrté místo, ze kterého startoval. Také bylo působivé, jak za sebou udržel Norrise v mnohem rychlejším voze (v úvodu závodu předtím, než závod ovlivnil výjezd safety caru, pozn. red.),“ dodal Marko .