Marko je spokojen s výkonem De Vriese v Monaku. Přesto chce vidět více

Nyck de Vries neměl nejlepší začátek sezóny. S jeho výkonem v Monaku je ale Helmut Marko spokojený.

V Monaku se De Vries podruhé v řadě dostal do druhé části kvalifikace. Na Cunodu, který pak postoupil i do třetí části, ztratil méně než dvě desetiny sekundy.

V závodě pak De Vries dojel dvanáctý. Cunoda skončil po problémech s brzdami a výletu do únikové zóny za ním na 15. místě.

„Tohle byl jeho zdaleka nejlepší víkend za tým AlphaTauri,“ řekl Marko pro Motorsport.com. „Nyck byl Júkimu mnohem blíže než dříve. To je to, co od něj chci vidět.“

„Júki byl také velmi dobrý, dokud opět nepřišly problémy s brzdami. To je něco, co musí tým vyřešit, problémy s brzdami má často.“

„Samozřejmě chceme vidět víc. Mysleli jsme si, že přivedeme někoho, kdo už má nějaké zkušenosti, aby vyzval Júkiho. Ale to se zatím nestalo, takže to je nejdůležitější.“

Nedávno se objevily spekulace, že De Vries má čas do Španělska, aby se zlepšil, jinak bude ve hře jeho náhrada – potenciálně by ho mohl nahradit třeba junior Red Bullu Liam Lawson, jehož hvězda stoupá v japonské Super Formuli.

„Nikdy není stanoven žádný termín,“ komentoval spekulace Marko. „Prostě ho sledujeme a díváme se na jeho výkony. Až budeme muset jednat, tak budeme jednat. V tuto chvíli to není na pořadu dne.“