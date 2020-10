Marko je realista. Na stole jsou všechny možnosti a to včetně odchodu Red Bullu z F1

Honda před pár dny oznámila odchod z formule 1 na konci příštího roku. Red Bull musí v nejbližších měsícíh najít řešení.

„Pro své nové vývojové projekty potřebují své technologické centrum v Sakuře,“ řekl Helmut Marko pro Auto Motor und Sport.

Oficiálním důvodem odchodu Hondy je soustředění se na nové technologie pro silniční vozy. Roli ale nejspíše sehrála také koronavirová krize. Lobování Red Bullu u FIA ​s cílem snížení nákladů pro výrobce motorů přišlo příliš pozdě. „Měli jsme snížit náklady dříve,“ lituje Marko.

Honda už slíbila, že bude motor dále vyvíjet. Aktuálně se předpokládá, že ztrácí na Mercedes 10 až 15 koní, i když některé odhady mluví o trochu vyšších číslech. Problémy jsou také s energií. Pohonná jednotka od Hondy ji na delší rovince vyčerpá dříve, než je tomu u Mercedesu.

Čtyři dny poté, co byly oznámeny plány Hondy, se na briefingu sešli šéf společnosti Dietrich Mateschitz, Helmut Marko a šéf týmu Christian Horner. Klíčová otázka: co přijde po Hondě?

Na jednu stranu může Red Bull trochu klidně spát. Díky pravidlům bez motoru nezůstane.

Čtyři možnosti

Pokud odmyslíme podobné nouzové řešení, má Red Bull čtyři možnosti: Renault, Ferrari, Mercedes a převzít motor Hondy.

Všichna řešení mají svá úskalí. Mercedes již má tři zákaznické týmy a pravděpodobně nemá velký zájem vybavit hlavního konkurenta svým motorem.

Ferrari je v tuto chvíli nejméně atraktivním řešením. Podle odhadů ztrácí 50 až 60 koní, ale příští rok to může být jinak a co teprve v roce 2022...

„Formule 1 si nemůže dovolit, aby Ferrari jezdilo navždy v dolní části středu pole,“ řekl Marko.

S Renaultem se Red Bull dobře zná, ale na konci vzájemné spolupráce byly vztahy hodně vyhrocené. Podle Marka to ale už není tak aktuální.

Hrany se otupily v osobní rovině a situace se změnila také po technické stránce. Renault má dnes velmi solidní motor, zřejmě dokonce druhý nejlepší a nadále na něm pracuje. Pokud se Cyril Abiteboul nepřeřekl, tak nedávno v souvislosti s návštěvou Fernanda Alonsa v továrně uvedl, že už dokonce pracují na verzi pro rok 2022.

Tím ale dávka optimismu končí. „Pokud půjdete k Renaultu, získáte motor, který si vyrobí podle svých potřeb. Je šitý na míru jejich šasi. Totéž by se stalo u Mercedesu a Ferrari. Zákazník si musí vzít, co dostane.“

Vlastní motor je ve hře...

Red Bull by měl maximální nezávislost pouze v případě, že by mu Honda poskytla nejnovější verzi motoru jako výchozí bod pro vlastní vývoj.

Teoreticky by Red Bull mohl vyvíjet spalovací motor společně s Ilmorem a starat se o elektrickou část v pobočce Hondy v Milton Keynes.

Mario Illien věří, že takový model je možný, ale... „Jen pro hybridní část bychom potřebovali nejméně 50 nových lidí. To vše přináší značné náklady, které by Red Bull musel buď zaplatit sám, nebo si pro to najít sponzora.“

Marko si také uvědomuje, že to přináší rizika: „Problém by začal v roce 2022. Museli bychom okamžitě nasadit motor pro biopalivo. A víme, jak složitá je celá tato technologie. Jsou to faktory, které musíme vzít v úvahu.“

Příchod nového dodavatele třeba z koncernu VW, o kterém Red Bull před Hondou občas snil, je vyloučený.

„Nikdo nechce vynaložit takové úsilí pro pouhé čtyři roky do příštích pravidel. A každý už ví, že nemůžete jen tak přijít a být hned konkurenceschopní.“

...ale odchod také

Pokud Red Bull nenajde řešení, mohl by dokonce z formule 1 odejít. „Pokud nenajdeme konkurenceschopné řešení, je to možnost. Bez motoru, s nímž můžeme vyhrát šampionát, pro nás není projekt zajímavý.“

„Zavedení nové regulace motoru by bylo nejlepší. Jaký zájem by však měl Mercedes na tom, aby něco změnil? Mají optimální motor a díky své výhodě ve výkonu mohou používat úplně jiné konfigurace křídel,“ uvedl Marko.

„Abiteboul pravděpodobně neví, zda by měl být pro nebo proti. Ferrari by s největší pravděpodobností bylo připraveno na změnu, ale pokud budou mít pochyby, budou znovu hlasovat proti správné věci. S touto idiotskou jednomyslností se toho moc nezmění.“