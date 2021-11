Marko je při pohledu na výkon Hamiltonova motoru skeptický. Nevypadá to dobře, říká

Red Bull už po sprintu tušil, že to v závodě nebude snadné a to přesto, že Hamilton startoval z 10. místa.

„Bylo mi jasné, že pokud chceme mít v závodě šanci, musí se všechno sejít,“ řekl Marko pro Sky.

„Hamilton vyhrál na rovinkách. Max byl ve druhém sektoru v průměru o dvě až tři desetiny rychlejší, riskoval všechno, musel jet na hranici svých možností. To se samozřejmě projevilo i na pneumatikách. Ale byl to jediný způsob, jak se vyhnout předjetí na rovinkách.“

„Stalo se to, čeho jsme se obávali,“ vysvětluje Marko v rozhovoru pro ORF a poukazuje na motor Mercedesu, který tým instaloval v Brazílii.

Marko si nemyslí, že by bylo lepší vybavit Maxe Verstappena také novým motorem, aby měl stejné podmínky jako Hamilton. Podle něj by to z hlediska výkonu nemělo smysl, protože by to přineslo jen „asi čtyři až sedm koní“.

V Hamiltonově případě tomu tak ale není: „Mluvíme o úplně jiných číslech. Podle toho, jak letí, odhaduji, že to musí být asi 15 kW.“ To je údaj, který by znamenal o 20 koní více.

Podle Marka je srovnání s Bottasem a výkonem jeho motoru také do očí bijící: „Ale i s ním jsme museli bojovat. A výkon jeho motoru je v normě.“

Poslední výměna motoru u Bottase však proběhla před dvěma víkendy. Hamiltonův týmový kolega dostal nový spalovací motor v Monze, v Soči a poté v Austinu.

Hamiltonův motor v Brazílii byl čerstvý a to Marka hodně znepokojuje. „Pokud to takhle zůstane, nevypadá to s mistrovstvím světa dobře.“

„Uvidíme, jak to dopadne v Dauhá. V Džiddě panují obavy z dlouhých rovinek, zatímco Abú Dhabí vypadá také neutrálně.“

„Pokud si Mercedes dokáže udržet takový výkon motoru až do posledního závodu, pak to nevypadá dobře. Mercedes vždy říká, že se motor po dvou nebo třech závodech hodně opotřebovává. Ale to už nám nepomůže. V té době už by bylo po šampionátu.“