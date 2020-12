Marko hájí juniorský program a věří, že Pérez přinese informace o motoru Mercedes

Mnoho lidí si to už nepamatuje, ale Sergio Pérez by také členem juniorského programu – konkrétně členem Jezdecké akademie Ferrari. Je to ale už hodně dávno a rodák z Jalisca je dnes už zkušeným jezdcem.

Pérez příští rok oblékne overal Red Bullu, se kterým dosud neměl nic společného. Bude prvním jezdcem Red Bullu od dob Marka Webbera, který neprošel juniorským programem týmu.

„Není vždy možné zajistit bezproblémový přísun talentů do formule 1, ale pokud by měli ostatní takové výsledky se svými juniory, tak by byli spokojeni. Navíc ti, kteří se nedostali do formule 1, si mohou vydělat peníze závoděním v jiných soutěžích,“ uvedl Helmut Marko pro Servus TV.

Marko si nemyslí, že by juniorský program byl v krizi. „Dostali jsme do F1 Júkiho Cunodu. Je to velmi rychlý jezdec a první Japonec po deseti letech. Máme Jüriho Vipse, Lawsona a Daruvalu. Pokud budou podávat dobré výkony ve F2, mohou se posunout výše do formule 1.“

Marko popsal i důvody, proč si vybral Péreze. „Náš cíl je stejný jako v minulých letech – vyhrát mistrovství světa. K dosažení tohoto cíle potřebujeme mít vpředu dva jezdce. Je to všechno o strategii.“

„Pérez je ve špičkové formě a Alex měl mnoho vzestupů a pádů. Museli jsme se rozhodnout.“

„Abych byl upřímný, od té doby, co byl Max s námi, byl druhý vůz vždy pozadu. Jedinou výjimkou byl Ricciardo. Pokud jde o Hülkenberga, ten byl letos na trati bohužel příliš málo.“

„Pérez je skvělý v péči o pneumatiky. Přináší však především mnoho znalostí o motoru Mercedes a jeho jízdních vlastnostech. Poté, co se dozvěděl o konci u Racing Pointu, vyšlo najevo, že bude velmi pozorně sledovat celý jejich postup. Počítáme proto s jeho velkým příspěvkem.“