Marko: Cunoda má místo u Red Bullu jisté až do konce sezony 2025

Ačkoliv má F1 letos za sebou teprve dvě velké ceny, již jsme zaznamenali první jezdeckou výměnu.

Ta se navzdory určitým předsezónním indíciím netýká Jacka Doohana, ale dvojice Liam Lawson/Júki Cinoda, která si prohodila svá místa. Zatímco Cunoda bude nově usedat do vozu Red Bullu, Lawson se po čtvrt roce vrací do stáje z Faenzy, aktuálně nesoucí název Racing Bulls.

K rošádě se nyní detailněji vyjádřil poradce Red Bullu Helmut Marko.

Z jeho slov vyplývá, že Cunoda nemusí mít obavy, že by mohl o sedačku v Red Bullu přijít dřív než letošní sezona skončí.

„Júki Cunoda dokončí sezonu s Red Bullem,“ potvrdil podle Autosportu Marko poté, co byl dotázán na to, co by následovalo v případě, že by Japonec nedokázal brzy podávat výkony, jaké se od něj očekávají.

„Cunoda je rychlý jezdec, to víme, ale má své vzestupy a pády. Proto jsme si původně mysleli, že Lawson je lepší a silnější kandidát. Júki však prošel proměnou. Změnil svůj manažerský tým a v této situaci byl tou nejlepší volbou,“ řekl dále Marko na adresu Cunody, který po GP Číny absolvoval jízdy na simulátoru, které mu k zisku sedačky u Red Bullu rovněž pomohly.

„Museli jsme jednat rychle. Všechno bylo pozitivní. Stejně tak i technická zpětná vazba, která mu byla často vytýkána. To, že nerozumí technické stránce nebo že si neumí nastavit auto, se také nepotvrdilo,“ poznamenal Marko s tím, že na načasování výměny jezdců nehrálo vliv ani to, že se příští závod pojede v Japonsku, tedy domácím okruhu Cunody i Hondy, která jej podporuje. V této souvislosti některá média spekulovala o tom, že Cunodův přestup Red Bullu podpořila Honda částkou v řádech milionů dolarů.

„To, že se Japonsko stalo dalším závodem, je jen náhoda. Honda je samozřejmě s tímto rozhodnutím spokojená, to je jasné. Rozhodující faktor to ale nebyl. Spolupráce s Hondou navíc na konci letošního roku skončí,“ připomněl bývalý pilot F1 skutečnost, že od roku 2026 bude Red Bull využívat vlastní motory.