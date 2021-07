Marko chválí Gaslyho. S jeho návratem do Red Bullu ale nepočítá

„Tohle je nejlepší Gasly, kterého jsme zatím viděli,“ řekl Marko pro Motorsport Total. „V tuto chvíli tato otázka (možného návratu do Red Bullu) nepřichází v úvahu. Ale samozřejmě existuje určité riziko. Vidíte například, jak se Pérez trápí vedle Verstappena v kvalifikaci.“

„Ale Gasly se změnil. Nedávno jsem s ním měl ve Štýrském Hradci dlouhý rozhovor. Už by nereagoval a nechoval se jako v Red Bull Racingu.“

Gasly letos získal 39 ze 48 bodů týmu AlphaTauri, kde je partnerem nováčka Júkiho Cunody. Tým bojuje o páté místo, což by byl jeho nejlepší výsledek v historii, do které můžeme započítat i Toro Rosso. Na otázku, zda by byl tým schopen bojovat o vyšší příčky se dvěma jezdci, jako je Gasly, Marko odpověděl: „Ano, bylo by to možné.“

„Zaprvé, Cunoda pravidelně nedojíždí na bodovaných místech, což Gasly dělá. Druhá věc je, že AlphaTauri má za sebou dva nebo tři závody, ve kterých nevyužila plný potenciál vozu.“

„Ale obecně ano, takový je cíl. A je to také důvod, proč ponecháváme Gaslyho jako lídra týmu.“