Marko chtěl pro jezdce uspořádat koronavirový tábor a záměrně je nakazit

Helmut Marko před pár dny řekl, že by bylo dobré, kdyby se Max Verstappen nakazil koronavirem, protože by získal imunitu a mohl se tak ve zbytku roku soustředit na boj o titul. Podle všeho ale nešlo jen o úvahu. Marko chtěl uspořádat „Corona Camp“ pro jezdce Red Bullu, na kterém by se v ideálním případě nakazili koronavirem.

„Máme čtyři jezdce formule 1 a osm nebo deset juniorů,“ řekl Marko pro ORF.

„Záměrem bylo zorganizovat tábor, na kterém bychom mohli přečkat tento psychicky a fyzicky poněkud mrtvý čas. A byla by to ta správná chvíle pro infekci.“

„Všichni jsou to silní mladí muži ve skutečně dobrém zdravotním stavu. Takto by byli připraveni, až sezóna opět začne.“

Marko je přesvědčen, že to byl dobrý nápad. Když odmyslíme možné problémy se zákonem (šíření nakažlivé nemoci) a fakt, že podle některých studií se u pacienta s mírnými příznaky nemusí vytvořit protilátky (a tedy Markem uváděná imunita), tak jeho plány nepřijal s pochopením samotný tým.

„Řekněme to takto: nebylo dobře přijato,“ řek Marko. Podle něj se tak jezdci věnují alespoň zlepšování kondice.

„Myslím, že třeba Max má více závodů než v reálné sezóně. Jezdí na simulátoru a někdy soutěží v několika závodech za den.“

Podle Marka se kromě toho věnují jezdci fyzickému cvičení. „Pokud budeme mít sezónu s 15 až 18 závody (tak o tom mluví Carey, pozn. redakce), bude to velmi, velmi náročné. Během sezóny svou kondici nemáte šanci zlepšit, takže je vlastně ideální použít tento čas.“

Foto: Getty Images / Mark Thompson