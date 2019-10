Marko chce v Suzuce bojovat o vítězství. Pomoci k tomu má i nové palivo

Japonsko, Mexiko a Brazílie mají být okruhy, které mají Red Bullu vyhovovat. Helmut Marko doufá, že v Japonsku může mít tým ty nejvyšší ambice a poprvé po letní přestávce vyhrát.

„V Suzuce máme nový motor a nové palivo, takže cílem je určitě vyhrát,“ řekl Marko v rozhovoru pro Motorsport-Total.com. Tým nasadil už v Rusku čtvrtou specifikaci motoru, aby jeho jezdci nemuseli v Japonsku čelit penalizacím.

ExxonMobil přiveze nové palivo, které by mělo také přinést pár koní navíc. Kolik? To Helmut Marko říct nechce. „Honda to ví lépe než my,“ říká. Podle něj by ale měl být Red Bull zase blíže Ferrari a Mercedesu.

„Každá fáze, kterou přinesla Honda, byla silnější. Dodali to, co slíbili,“ chválí Hondu. Podle Marka byly problémy spíše na straně šasi.

Max Verstappen je pro Japonsko trochu méně optimistický. „V tuto chvíli nám chybí tempo a neočekávám, že to bude najednou kouzelný víkend. Musíme si udělat domácí úkoly,“ řekl Verstappen.

„Minulý rok bylo Ferrari velmi rychlé a přestože očekávám dobrý víkend, jsou tu dlouhé rovinky, zvláště v poslední části, které by mohly být velmi bolestivé bez DRS.“

Foto: Getty Images / Mark Thompson